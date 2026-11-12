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Politică

Reacția lui Ovidiu Vanghele, după ce președintele a spus ce l-a deranjat. „Îmi cer iertare pentru asta”

a Scris de andrei stan
Reacția lui Ovidiu Vanghele, după ce președintele a spus ce l-a deranjat. „Îmi cer iertare pentru asta”
Aosom
Jurnalistul Ovidiu Vanghele, interzis de preşedintele Nicuşor Dan la conferinţele de presă de la Cotroceni, şi-a cerut scuze, joi, pentru folosirea cuvântului „gunoi” la adresa șefului statului. „Am ales foarte, foarte prost cuvintele în acel context şi-mi cer iertare pentru asta”, a afirmat jurnalistul, potrivit News.ro. El a precizat că, la nivel „uman, personal”, președintele …

Sursa: Hotnews

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