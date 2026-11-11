Reacția ministrului Justiției după ce Nicușor Dan le-a cerut magistraților cercetați disciplinar să-și probeze nevinovăția la Cotroceni

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, susține că acuzațiile de persecuție venite dinspre magistrați nasc dezbateri, dar „certitudinile vin din verificare și probare”. Reacția sa vine după ce președintele Nicușor Dan a declarat marți că magistrații care se consideră victime ale Inspecției Judiciare trebuie să vină la el cu un „dosar” prin care să dovedească că au …

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