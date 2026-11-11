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Politică

Reacția ministrului Justiției după ce Nicușor Dan le-a cerut magistraților cercetați disciplinar să-și probeze nevinovăția la Cotroceni

r Scris de rebecca popescu
Reacția ministrului Justiției după ce Nicușor Dan le-a cerut magistraților cercetați disciplinar să-și probeze nevinovăția la Cotroceni
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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, susține că acuzațiile de persecuție venite dinspre magistrați nasc dezbateri, dar „certitudinile vin din verificare și probare”. Reacția sa vine după ce președintele Nicușor Dan a declarat marți că magistrații care se consideră victime ale Inspecției Judiciare trebuie să vină la el cu un „dosar” prin care să dovedească că au …

Sursa: Hotnews

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