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Politică

Reacția Portugaliei la afirmațiile șefului NATO: „Este complet deconectat de la realitate”

v Scris de viorela marin
Reacția Portugaliei la afirmațiile șefului NATO: „Este complet deconectat de la realitate”
Aosom
Prim-ministrul Portugaliei, conservatorul Luis Montenegro, a afirmat joi că secretarul general al NATO, Mark Rutte, este „complet deconectat de la realitate” şi că „regretă profund” comentariul acestuia potrivit căruia ţările din sudul Europei consideră războiul Rusiei în Ucraina ca fiind ceva îndepărtat. „Regret că secretarul general al NATO nu a făcut efortul de a aprofunda …

Sursa: Hotnews

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