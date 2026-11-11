Reacție din partea societății civile în cazul Vanghele: „Administrația Prezidențială să ne confirme că nu există o listă neagră”

Câteva zeci de organizații non-guvernamentale și publicații din România au semnat un comunicat în care cer Administației Prezidențiale să precizeze dacă are „o listă neagră” pe care se află și alți jurnaliști neagreați la Palatul Cotroceni. Totodată, semnatarii susțin că decizia președintelui Nicușor Dan privind interzicerea accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele la Palatul Cotroceni este ilegală. …

Distribuie: Facebook Instagram