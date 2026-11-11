„Realitatea în acest moment”. Anunțul principalului mediator american după noua rundă de negocieri între Rusia și Ucraina. Mesajul care a atras un singur zâmbet în delegația Kievului

Negociatorii ruși și ucraineni au indicat unele progrese în urma celor două zile de negocieri de pace de la Abu Dhabi, care s-au încheiat miercuri, însă mediatorii americani spun că există o lipsă de încredere între părțile beligerante și că au rămas divergențe cu privire la anumite chestiuni, printre care și cea teritorială, informează Reuters. …

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