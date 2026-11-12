Reformă în administrația din România. Peste 100 de instituții și companii de stat ar putea dispărea

Peste 100 de instituții și companii de stat ar putea fi desființate sau comasate, în cadrul unui amplu proces de reorganizare a aparatului administrativ. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi cerut lui Marian Neacșu, viceprim-ministru și ministru de Interne, să pregătească un plan de restructurare fără menajamente, care să vizeze atât instituțiile publice, cât și companiile de stat. Măsura ar avea ca obiectiv reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea administrației centrale și teritoriale.

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