Regele cipurilor și doamna din Shanghai

Cum o rețea de finanțiști chinezi, o companie-fantomă din Singapore și o relație extraconjugală au ajuns în centrul competiției americano-chineze pentru inteligența artificială. Deși sunt elemente care duc spre un caz de spionaj președintele Trump l-a sunat pe Jensen Huang marți,10 noiembrie, înainte ca șeful Nvidia să demisioneze pe fondul unui scandal de spionaj care […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗