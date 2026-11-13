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Politică

Regele cipurilor și doamna din Shanghai

g Scris de grumaz alexandru
Regele cipurilor și doamna din Shanghai
Aosom
Cum o rețea de finanțiști chinezi, o companie-fantomă din Singapore și o relație extraconjugală au ajuns în centrul competiției americano-chineze pentru inteligența artificială. Deși sunt elemente care duc spre un caz de spionaj președintele Trump l-a sunat pe Jensen Huang marți,10 noiembrie, înainte ca șeful Nvidia să demisioneze pe fondul unui scandal de spionaj care […]

Sursa: National - Ziarul National

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