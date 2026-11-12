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Politică

'Regula celor șapte apariții': Trucul unei femei care susține că a fost spioană rusă pentru a cuceri bărbații și a-i face dependenți de ea

d Scris de daniel mihai dragomir
'Regula celor șapte apariții': Trucul unei femei care susține că a fost spioană rusă pentru a cuceri bărbații și a-i face dependenți de ea
Aosom
Aliia Roza descrie tehnica ancorei și regula celor șapte apariții. Ce susține că făcea și cât este confirmat despre trecutul ei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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