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Politică

Reorganizare în Justiție: Numărul parchetelor urmează să fie redus de la 175 la 41

s Scris de sergiu tămaș(
Reorganizare în Justiție: Numărul parchetelor urmează să fie redus de la 175 la 41
Aosom
Numărul parchetelor de pe lângă judecători urmează să fie redus de la 175 la 41, potrivit Ministerului Justiției.

Sursa: Monitorul Cluj

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