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Politică

Replica lui Grindeanu pentru Bolojan, după ce fostul premier a acceptat provocarea să spună „Hai, Sorine, guvernează!”

a Scris de andrei stan
Replica lui Grindeanu pentru Bolojan, după ce fostul premier a acceptat provocarea să spună „Hai, Sorine, guvernează!”
Aosom
Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, spune că Ilie Bolojan este „un fel de speaker motivaţional” și că fostul premier participă la întâlniri „aranjate”. Reacția liderului PSD a venit după ce președintele PNL i-a transmis recent „Hai, Sorine, guvernează!”, într-un interviu acordat jurnalistului Dragoș Pătraru de la „Starea Nației”. Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri seară, într-un …

Sursa: Hotnews

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