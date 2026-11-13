Restricțiile Starlink, încă active în teritoriile ocupate de Rusia. Zelenski: „Interceptorii nu pot fi folosiți contra dronelor Shahed”

Restricțiile de viteză impuse terminalelor Starlink sunt în continuare active de-a lungul liniei frontului și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev susține că limitarea conexiunii afectează inclusiv folosirea dronelor interceptoare împotriva aparatelor Shahed și afirmă că autoritățile nu au primit explicații clare privind măsura, arată Politico.

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