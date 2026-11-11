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Politică

Revoltă în partidul Dianei Șoșoacă. Un deputat S.O.S a preluat șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților. Fosta lideră a contestat decizia

s Scris de silviu bucataru
Revoltă în partidul Dianei Șoșoacă. Un deputat S.O.S a preluat șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților. Fosta lideră a contestat decizia
Aosom
Deputatul Tudor Ionescu a fost desemnat miercuri, în plenul Camerei, noul lider al grupului parlamentar SOS România, în locul Simonei-Elena Macovei Ilie. Decizia vine după mai multe zile de tensiuni în interiorul formațiunii conduse de Diana Șoșoacă. Fosta lideră a contestat procedura prin care colegii săi au decis înlocuirea sa și a sesizat Biroul permanent […]

Sursa: Gandul

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