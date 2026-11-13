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Politică

"Riscurile sunt extrem de mari pentru militarii români din teatrele de operaţii" - Avertismentul șefului Armatei

r Scris de redactor, remus vlad
"Riscurile sunt extrem de mari pentru militarii români din teatrele de operaţii" - Avertismentul șefului Armatei
Aosom
Generalul Gheorghiţă Vlad, șeful Armatei Române, a precizat că, în prezent, în jur de 1.000 de militari români sunt angrenaţi în teatre de operaţii externe

Sursa: Stiri Pe Surse

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