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Politică

Robert Cazanciuc, de Ziua Veteranilor: Vorbim despre #Onoare, Camaraderie, Sacrificiu, Demnitate...

c Scris de crişan andreescu
Robert Cazanciuc, de Ziua Veteranilor: Vorbim despre #Onoare, Camaraderie, Sacrificiu, Demnitate...
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Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor, în care dezvăluie că: "Nu toate urmele războiului se văd și nu toate victoriile aduc acasă medalii".

Sursa: Dcnews

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