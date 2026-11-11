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Politică

Robert Fico îl acuză pe cancelarul german Friedrich Merz de „șantaj” în privința ajutorului pentru Ucraina

a Scris de alexandra pricop
Robert Fico îl acuză pe cancelarul german Friedrich Merz de „șantaj” în privința ajutorului pentru Ucraina
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Ajutorul european pentru Ucraina provoacă disensiuni între unele state membre ale Uniunii Europene

Sursa: Stiri Pe Surse

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