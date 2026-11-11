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Robert Malone și Jacob Reynolds: Poți anula alegerile și îi poți interzice câștigătorului să candideze – România – și să acționezi similar în Ungaria, Germania, Franța, Spania, Marea Britanie și acum Polonia. Secretul e să fii „de partea bună” a Comisiei

l Scris de lallananda
Robert Malone și Jacob Reynolds: Poți anula alegerile și îi poți interzice câștigătorului să candideze – România – și să acționezi similar în Ungaria, Germania, Franța, Spania, Marea Britanie și acum Polonia. Secretul e să fii „de partea bună” a Comisiei
Aosom
Cunoscutul savant Robert Malone preia pe contul său de X, de la analistul conservator Jacob Reynolds, o poziție asemănătoare cu cea a jurnalistul britanic Matt Goodwin, despre actuala situație din Polonia și Uniunea Europeană, unde nu este uitat Căli

Sursa: Yoga Esoteric

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