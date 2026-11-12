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Politică

Rocadă diplomatică între Paris, Lyon și Palatul Victoria: Guvernul a decis cine îi ia locul lui Oleg Ungureanu

f Scris de florin pușcaș
Rocadă diplomatică între Paris, Lyon și Palatul Victoria: Guvernul a decis cine îi ia locul lui Oleg Ungureanu
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Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 12 noiembrie, numirea Simonei Junescu în funcția de consul general al României la Lyon, în Republica Franceză

Sursa: Stiri Pe Surse

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