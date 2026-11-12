Români au fraudat cu peste 100.000 de euro sistemul de garanție-returnare din Austria. Au umplut automatele cu sticle false

Ce pot verifica casele de pensii în adeverințele de muncă. Clarificarea Înaltei Curți de Casație și Justiție 12 Nov 2026

Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri 12 Nov 2026

Călin Georgescu, trimis în judecată de DIICOT în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat 12 Nov 2026

Dragoș Benea mută discuția de la desființarea județelor la reducerea cheltuielilor: „Cetățeanul trebuie să fie câștigătorul detașat” 12 Nov 2026

Alfred Simonis, atac la Guvernul Niculescu: E de noaptea minții. Avem un alt guvern, dar cu aceleași metehne. Președintele CJ Timiș, protest la București 12 Nov 2026