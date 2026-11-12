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Politică

Români au fraudat cu peste 100.000 de euro sistemul de garanție-returnare din Austria. Au umplut automatele cu sticle false

e Scris de e-politic ro
Români au fraudat cu peste 100.000 de euro sistemul de garanție-returnare din Austria. Au umplut automatele cu sticle false
Aosom
O grupare formata din cel puțin șapte romani ar fi incasat bani pentru aproximativ 600.000 de sticle cu etichete contrafacute, returnate la automatele

Sursa: Ziuanews.ro

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