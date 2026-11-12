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Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
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Politică

România are munți, castele și stațiuni balneare, dar turiștii străini rămân doar două zile. Care este problema

d Scris de daniel mihai dragomir
România are munți, castele și stațiuni balneare, dar turiștii străini rămân doar două zile. Care este problema
Aosom
Doar 18,6% dintre turiștii cazați în România în 2025 au venit din străinătate. Ce produse și măsuri pot crește încasările.

Sursa: Stiri Pe Surse

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