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Politică

România, campioana UE la tineri care nu muncesc și nu studiază: Guvernul pregătește măsuri pentru sute de mii de persoane

f Scris de florin pușcaș
România, campioana UE la tineri care nu muncesc și nu studiază: Guvernul pregătește măsuri pentru sute de mii de persoane
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Guvernul pregătește un program național pentru sprijinirea tinerilor care nu sunt înscriși într-o formă de învățământ și nu au un loc de muncă

Sursa: Stiri Pe Surse

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