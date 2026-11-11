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Politică

România, confruntată cu îmbătrânirea accentuată a populației: Presiune în creștere pe piața muncii și sistemul de pensii

o Scris de oleg ghilas(
România, confruntată cu îmbătrânirea accentuată a populației: Presiune în creștere pe piața muncii și sistemul de pensii
Aosom
Îmbătrânirea populației României va avea consecințe importante asupra pieței muncii, sustenabilității sistemului de pensii, sănătății și protecției sociale, în condițiile în care numărul persoanelor vârstnice crește în raport cu generațiile tinere.

Sursa: Monitorul Cluj

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