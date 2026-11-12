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Politică

România, între crize și păcălicii istoriei: politica unui perpetuu joc de interese

c Scris de ciprian demeter
România, între crize și păcălicii istoriei: politica unui perpetuu joc de interese
Aosom
Se face auzit din nou, pe scena politică românească, ecoul unei rupturi iminente: o nouă scindare prinde contur. Primele semne apar discret, prin șoapte pe holuri, telefoane date în miez de noapte și priviri tot mai distante la ședințe.

Sursa: Jurnalul Ro

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