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Politică

România își stabilește prioritățile europene. Ce a discutat premierul Luca Niculescu cu ambasadorii statelor UE

a Scris de alexandra cruceru, redactor
România își stabilește prioritățile europene. Ce a discutat premierul Luca Niculescu cu ambasadorii statelor UE
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Premierul Luca Niculescu, discuții cu ambasadorii UE despre securitatea la Marea Neagră și extinderea Uniunii Europene

Sursa: Stiri Pe Surse

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