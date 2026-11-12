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Politică

România, luntre și punte în noua conjunctură globală

r Scris de radu magdin
România, luntre și punte în noua conjunctură globală
Aosom
Argumentul acestui text este că România poate trece de la statutul de țară bine conectată la acel de nod strategic, iar mecanismul propus este complementaritatea strategică, un concept distinct atât de neutralitate, cât și de echidistanță. The post România, luntre și punte în noua conjunctură globală appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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