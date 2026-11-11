 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

România nu reușește să-i țină pe turiștii străini mai mult de două zile. Unde greșește

a Scris de afrodita cicovschi
România nu reușește să-i țină pe turiștii străini mai mult de două zile. Unde greșește
Aosom
Turiștii străini au reprezentat 18,6% din totalul persoanelor cazate în România în 2025, iar durata medie a șederii lor a fost de 2,1 zile. Germania, Italia și Israel au fost principalele țări din care au venit vizitatorii.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech