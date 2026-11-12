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Politică

România oferă bani SUA pentru menținerea trupelor americane. Ministrul Apărării dezvăluie cât ar putea plăti pentru fiecare soldat: „Este chiar corect să fie așa”

a Scris de alexandra cruceru, redactor
România oferă bani SUA pentru menținerea trupelor americane. Ministrul Apărării dezvăluie cât ar putea plăti pentru fiecare soldat: „Este chiar corect să fie așa”
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România oferă bani SUA pentru menținerea trupelor americane. Ministrul Apărării dezvăluie cât ar putea plăti pentru fiecare soldat: „Este chiar corect să fie așa”

Sursa: Stiri Pe Surse

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