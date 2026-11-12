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Politică

România pregătește noua Strategie națională pentru românii de pretutindeni 2027–2030.

c Scris de corespondent diaspora
România pregătește noua Strategie națională pentru românii de pretutindeni 2027–2030.
Aosom
DRP a lansat în consultare publică proiectul Strategiei pentru românii de pretutindeni 2027–2030. Propunerile pot fi transmise până la 16 noiembrie.

Sursa: Stiri Pe Surse

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