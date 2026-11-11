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Politică

România și Grecia își extind colaborarea în domeniul muzeal și editorial

a Scris de alexandra pricop
România și Grecia își extind colaborarea în domeniul muzeal și editorial
Aosom
Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, l-a primit miercuri pe ambasadorul Republicii Elene în România

Sursa: Stiri Pe Surse

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