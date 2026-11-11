 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Românii profită de campaniile de Black Friday pentru a-și rezerva vacanțe în țară. Cluj, Brașov, Sibiu și stațiunile montane conduc în topul căutărilor

d Scris de dana arambescu
Românii profită de campaniile de Black Friday pentru a-și rezerva vacanțe în țară. Cluj, Brașov, Sibiu și stațiunile montane conduc în topul căutărilor
Aosom
Perioada marilor reduceri de Black Friday nu mai este asociată doar cu achizițiile clasice de electronice, electrocasnice sau haine pe care consumatorii le urmăresc pe parcursul anului.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech