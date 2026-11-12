Românul, merdeneaua și politicienii

Există un principiu studiat în istorie, sociologie și psihologie: societățile care nu își analizează trecutul riscă să repete tipare de comportament, să nu învețe din eșecuri și să își compromită evoluția. Din păcate, pare că nu dorim să ne analizăm deloc trecutul, ba chiar fugim de el, obținând în fiecare zi un nou record mondial.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗