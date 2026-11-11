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Politică

Rusia a cerut NATO să revină la configurația din 1997. Ce condiții a pus Moscova la negocierile de la Abu Dhabi

i Scris de ines paris
Rusia a cerut NATO să revină la configurația din 1997. Ce condiții a pus Moscova la negocierile de la Abu Dhabi
Aosom
Delegația rusă a cerut oprirea extinderii NATO spre est și reducerea prezenței militare a Alianței în statele care au aderat după 1997. Moscova invocă necesitatea unor garanții de securitate, însă condițiile sunt considerate inacceptabile de NATO.

Sursa: Stirile Pro.tv

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