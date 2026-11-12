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Politică

Rusia a vrut să transforme yuanul într-un nou dolar – De ce a abandonat planul

d Scris de dan popa
Rusia a vrut să transforme yuanul într-un nou dolar – De ce a abandonat planul
Aosom
Rusia a încercat să transforme yuanul într-un nou dolar adoptând moneda chineză cu o viteză amețitoare după ce forțele sale au invadat Ucraina , iar Occidentul n-a impus sancțiuni. Yuanul chinezesc a ajuns să reprezinte aproape jumătate din comerțul exterior al Rusiei, a devenit moneda cu cel mai mare volum de tranzacționare pe piața valutară …

Sursa: Hotnews

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