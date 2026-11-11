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Politică

Rusia anunţă că ar accepta un dialog direct la nivel militar cu Marea Britanie

s Scris de sebastian eduard
Rusia anunţă că ar accepta un dialog direct la nivel militar cu Marea Britanie
Aosom
Ministerul apărării de la Moscova ar putea discuta direct cu instituţia omoloagă de la Londra dacă Regatul Unit ar propune un astfel de dialog, a declarat miercuri Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, citată de Reuters.

Sursa: Digi24

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