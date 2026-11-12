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Politică

Rusia anunță un atac asupra industriei militare ucrainene. O dronă a lovit un bloc de locuințe din Kiev

a Scris de ana petrescu
Rusia anunță un atac asupra industriei militare ucrainene. O dronă a lovit un bloc de locuințe din Kiev
Aosom
Armata rusă a anunţat joi că a efectuat în cursul nopţii un atac masiv asupra unor fabrici militare de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv la Kiev, unde, potrivit primarului, o dronă rusească a lovit un bloc de locuinţe, relatează Reuters.

Sursa: Digi24

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