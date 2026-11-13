Rusia ar vrea federalizarea Moldovei. Revendicările apărute în presa rusă, în pline negocieri de pace

Rusia ar urmări federalizarea Republicii Moldova, printr-o formulă care să includă Transnistria și Găgăuzia, în cadrul unei înțelegeri mai ample privind securitatea Europei, negociată în contextul războiului din Ucraina. Informația apare într-o relatare a presei independente ruse și readuce în actualitate un proiect controversat, respins de Chișinău în urmă cu 23 de ani.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗