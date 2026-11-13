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Politică

Rusia cere ieșirea Finlandei din NATO și schimbarea statutului Republicii Moldova pentru încheierea războiului din Ucraina

r Scris de redacţia
Rusia cere ieșirea Finlandei din NATO și schimbarea statutului Republicii Moldova pentru încheierea războiului din Ucraina
Aosom
Încheierea războiului din Ucraina ar putea fi condiționată de schimbări majore în sistemul de securitate al Europei. Rusia ar fi înaintat o serie de cerințe care vizează nu doar teritoriile ucrainene, ci și statutul unor state membre NATO, precum Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania. Pe lista solicitărilor s-ar afla inclusiv reorganizarea Republicii Moldova într-un stat […] Articolul Rusia cere ieșirea Finlandei din NATO și schimbarea statutului Republicii Moldova pentru încheierea războiului din Ucraina apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani

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