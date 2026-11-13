Încheierea războiului din Ucraina ar putea fi condiționată de schimbări majore în sistemul de securitate al Europei. Rusia ar fi înaintat o serie de cerințe care vizează nu doar teritoriile ucrainene, ci și statutul unor state membre NATO, precum Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania. Pe lista solicitărilor s-ar afla inclusiv reorganizarea Republicii Moldova într-un stat […] Articolul Rusia cere ieșirea Finlandei din NATO și schimbarea statutului Republicii Moldova pentru încheierea războiului din Ucraina apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗