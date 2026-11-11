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Politică

Rusia ia în calcul acorduri de neagresiune cu țările NATO. Planul Moscovei pentru o nouă arhitectură de securitate în Europa

d Scris de diana pană
Rusia ia în calcul acorduri de neagresiune cu țările NATO. Planul Moscovei pentru o nouă arhitectură de securitate în Europa
Aosom
Un diplomat rus de rang înalt a declarat miercuri că Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune cu statele membre NATO, ca parte a unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa, discutată în cadrul procesului de pace pentru Ucraina

Sursa: Stiri Pe Surse

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