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Politică

Rusia pune o condiție dură pentru pace: Ucraina poate intra în UE, dar trebuie să renunțe la orice alianță militară

m Scris de mădălina cristea
Rusia pune o condiție dură pentru pace: Ucraina poate intra în UE, dar trebuie să renunțe la orice alianță militară
Aosom
Rusia ar fi dispusă să accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, însă pune o condiție fermă: Kievul trebuie să renunțe la orice alianță militară, inclusiv la NATO sau la eventuale structuri de apărare europene. Poziția Moscovei ar fi fost transmisă în timpul negocierilor de pace de la Abu Dhabi, unde reprezentanții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite au discutat despre viitorul securității europene. Informațiile provin din relatări pe surse, fără ca această condiție să fie prezentată drept parte a unui acord încheiat între cele două țări.

Sursa: Realitatea

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