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Politică

Rusia și-a dublat exporturile de motorină după acordul Trump-Putin, însă SUA nu au primit nicio livrare

t Scris de tiberiu vasile
Rusia și-a dublat exporturile de motorină după acordul Trump-Putin, însă SUA nu au primit nicio livrare
Aosom
Acordul energetic dintre Donald Trump și Vladimir Putin a dus la creșterea exporturilor rusești de motorină, însă petrolierele nu au ajuns în SUA.

Sursa: Dcnews

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