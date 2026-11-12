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Politică

Rusia și Europa, de la amenințări la dialog? Ce s-ar putea schimba după negocierile de la Abu Dhabi

v Scris de viorica marin
Rusia și Europa, de la amenințări la dialog? Ce s-ar putea schimba după negocierile de la Abu Dhabi
Aosom
Germania și Marea Britanie lasă deschisă posibilitatea reluării contactelor directe cu Moscova, în timp ce Statele Unite pregătesc noi discuții cu Vladimir Putin și cu liderii ucraineni.

Sursa: Adevarul

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