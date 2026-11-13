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Politică

Rusia vrea să impună noi reguli de securitate în Europa. Ce cere Moscova de la NATO și cum a răspuns Mark Rutte

ș Scris de știrile pro tv
Rusia vrea să impună noi reguli de securitate în Europa. Ce cere Moscova de la NATO și cum a răspuns Mark Rutte
Aosom
Emisarii lui Donald Trump au plecat din Europa cu măcar un succes. Au reușit să-l convingă pe Vladimir Putin să permită implicarea europenilor în negocierile viitoare, care sunt în curs de planificare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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