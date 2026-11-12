 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Rușii au atacat Kievul cu rachete balistice la câteva ore după încheierea discuțiilor de pace

p Scris de petru mazilu
Rușii au atacat Kievul cu rachete balistice la câteva ore după încheierea discuțiilor de pace
Aosom
Rușii au atacat capitala Ucrainei, Kiev, cu rachete balistice la câteva ore după încheierea discuțiilor de pace de la Abu Dhabi. Explozii puternice s-au auzit în mai multe zone ale orașului. Nu se știe încă dacă sunt victime.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech