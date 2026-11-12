Rușii au atacat Kievul cu rachete balistice la câteva ore după încheierea discuțiilor de pace

Rușii au atacat capitala Ucrainei, Kiev, cu rachete balistice la câteva ore după încheierea discuțiilor de pace de la Abu Dhabi. Explozii puternice s-au auzit în mai multe zone ale orașului. Nu se știe încă dacă sunt victime.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗