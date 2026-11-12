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Politică

Rușii fără mâini sau picioare întorși de pe front, la prezentări de modă cu bani din fondul lui Putin. Proiectul: „O nouă imagine”

a Scris de alexandru rotaru
Rușii fără mâini sau picioare întorși de pe front, la prezentări de modă cu bani din fondul lui Putin. Proiectul: „O nouă imagine”
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Asociația din Moscova a întreprinderilor și a actorilor de pe piața designului și modei incluzive a solicitat Fondului de subvenții prezidențiale o subvenție în valoare de 3,6 milioane de ruble și încă 5,3 milioane (n.red. aproximativ 100.000 de euro) sub formă de cofinanțare pentru proiectul „O nouă imagine a puterii și demnității: modă adaptativă pentru veteranii din operațiunea militară specială”.

Sursa: Digi24

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