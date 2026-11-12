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Politică

Rușii lovesc Kievul cu rachete balistice, la doar câteva ore după ce s-au încheiat negocierile de pace

r Scris de redacția jurnalul
Rușii lovesc Kievul cu rachete balistice, la doar câteva ore după ce s-au încheiat negocierile de pace
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Rusia a lansat un atac de amploare asupra capitalei ucrainene în noaptea de miercuri spre joi, la scurt timp după a doua rundă de discuții mediate de SUA. Autoritățile nu au oferit încă un bilanț al pagubelor sau al victimelor.

Sursa: Jurnalul Ro

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