Rușii lovesc Kievul cu rachete balistice, la doar câteva ore după ce s-au încheiat negocierile de pace

Rusia a lansat un atac de amploare asupra capitalei ucrainene în noaptea de miercuri spre joi, la scurt timp după a doua rundă de discuții mediate de SUA. Autoritățile nu au oferit încă un bilanț al pagubelor sau al victimelor.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗