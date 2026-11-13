Peste 100 de instituții de stat ar putea dispărea. Directorul Antigrindină câștigă 20.000 de lei lunar, deși sistemul este oprit de doi ani. The post Salarii de lux la stat, chiar și fără activitate. Peste 100 de instituții ar putea dispărea appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗