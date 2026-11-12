Scăderea încrederii în democrație și dorul de trecut alimentează ascensiunea autoritarismului în Germania

Berlin - Noul „Studiu despre autoritarism” (2026), coordonat de Oliver Decker la Universitatea din Leipzig, avertizează asupra erodării încrederii în democrația constituțională din Germania, unde doar o treime dintre cetățeni se mai declară mulțumiți de modul în care aceasta funcționează. Pe fondul crizelor actuale, crește dorința pentru soluții autoritare și o întoarcere spre un trecut idealizat, tendințe care alimentează sprijinul pentru partidul naționalist AfD și accentuează fenomene precum antisemitismul. Coordonatorii cercetării fac un apel către partidele democratice să ofere alternative politice reale și să mențină dezbaterea activă pentru a opri ascensiunea radicalismului de dreapta, un fenomen vizibil la nivel european, inclusiv în România.

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