Scandal în armata germană: peste 60% dintre femeile militar reclamă hărțuiri sexuale. Ce anunţă ministrul Apărării de la Berlin

Peste 60% dintre femeile înrolate în armata germană au declarat că s-au confruntat cu forme de hărțuire sau comportament sexual abuziv în timpul carierei militare. Datele apar într-un studiu prezentat în noiembrie 2026 și citat de Deutsche Welle, care scoate la iveală amploarea unui fenomen ce continuă să afecteze Bundeswehr. În urma acestor dezvăluiri, ministerul […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗