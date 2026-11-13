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Politică

Scandal în armata germană: peste 60% dintre femeile militar reclamă hărțuiri sexuale. Ce anunţă ministrul Apărării de la Berlin

a Scris de andreea vlad
Scandal în armata germană: peste 60% dintre femeile militar reclamă hărțuiri sexuale. Ce anunţă ministrul Apărării de la Berlin
Aosom
Peste 60% dintre femeile înrolate în armata germană au declarat că s-au confruntat cu forme de hărțuire sau comportament sexual abuziv în timpul carierei militare. Datele apar într-un studiu prezentat în noiembrie 2026 și citat de Deutsche Welle, care scoate la iveală amploarea unui fenomen ce continuă să afecteze Bundeswehr. În urma acestor dezvăluiri, ministerul […]

Sursa: National - Ziarul National

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