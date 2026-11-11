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Politică

Scandal și îmbrânceli cu jandarmii în fața sălii de judecată: Susținătorii lui Georgescu au forțat intrarea. Fostul prezidențiabil a cerut să plece de la proces

a Scris de alice draghici
Scandal și îmbrânceli cu jandarmii în fața sălii de judecată: Susținătorii lui Georgescu au forțat intrarea. Fostul prezidențiabil a cerut să plece de la proces
Aosom
Scandal la Curtea de Apel București. Susținătorii lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar fostul candidat a cerut să plece din sală.

Sursa: Stiri Pe Surse

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