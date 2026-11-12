Scandalul de la Școala „Sfânta Treime” ia amploare: Profesoara care a dezvăluit cazul diplomelor pentru Trump și Nicușor Dan a intrat în greva foamei. Acuzații de represalii și umilințe
Sursa: Stiri Pe SurseCitește mai departe la sursa originală
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