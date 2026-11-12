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Politică

Scandalul de la Școala „Sfânta Treime” ia amploare: Profesoara care a dezvăluit cazul diplomelor pentru Trump și Nicușor Dan a intrat în greva foamei. Acuzații de represalii și umilințe

a Scris de alice draghici
Scandalul de la Școala „Sfânta Treime” ia amploare: Profesoara care a dezvăluit cazul diplomelor pentru Trump și Nicușor Dan a intrat în greva foamei. Acuzații de represalii și umilințe
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Profesoara Daniela Radu a intrat în greva foamei la Școala „Sfânta Treime” și acuză represalii după dezvăluirile privind diplomele unor politicieni.

Sursa: Stiri Pe Surse

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