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Politică

Scandalul de la TNB. Felix Alexa lansează un atac dur la adresa contestatarilor săi: "Până unde ajunge ticăloșia umană?”

m Scris de mirea andreea
Scandalul de la TNB. Felix Alexa lansează un atac dur la adresa contestatarilor săi: "Până unde ajunge ticăloșia umană?”
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Regizorul Felix Alexa publică o scrisoare deschisă în care lansează un atac dur la adresa celor care contestă colaborarea sa cu Teatrul Național București.

Sursa: Stiri Pe Surse

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